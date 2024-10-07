Тепло начнет поступать в детсады и школы Заречного 10 октября ЖКХ

Заречный, 7 октября 2024. PenzaNews. Старт отопительного сезона в Заречном Пензенской области намечен на предстоящий четверг, 10 октября, в первую очередь тепло поступит в социально значимые объекты, в том числе в детские сады и школы. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«Уважаемые зареченцы, планируем на этой неделе начать в городе отопительный сезон. С 10 октября включение отопления запланировано в школах и детских садах, в учреждениях культуры и спорта, комплексном центре социального обслуживания населения, а также в санатории «Заречье», зареченском технологическом институте, перинатальном центре, в поликлиниках и больничном городке МСЧ №59», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 7 октября.

Алексей Костин добавил, что дополнительно сообщит о подаче тепла в жилые дома и другие здания на территории ЗАТО.