В четырех районах Пензенской области полностью выполнены работы по пуску тепла ЖКХ

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Работы по пуску тепла полностью выполнены в четырех районах Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«На данный момент в регионе запустили 504 из 1 тыс. 80 котельных, отопление дали в 213 школ, 153 детских сада, 312 медицинских учреждений, 161 учреждение культуры, 29 спортивных объектов и 926 жилых домов с центральным отоплением. Стоит отметить, что в Бессоновском, Городищенском, Неверкинском и Нижнеломовском районах отопление включили на 100%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что процесс подачи отопления происходит постепенно и может занять до 10 дней, если после этого срока батареи остаются холодными или температурный режим не соответствует норме, рекомендуется обратиться в министерство.

«Будет рассмотрен вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении ответственных организаций», — поясняется в сообщении.