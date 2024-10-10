19:07:51 Четверг, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В четырех районах Пензенской области полностью выполнены работы по пуску тепла

16:04 | 10.10.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Работы по пуску тепла полностью выполнены в четырех районах Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В четырех районах Пензенской области полностью выполнены работы по пуску тепла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент в регионе запустили 504 из 1 тыс. 80 котельных, отопление дали в 213 школ, 153 детских сада, 312 медицинских учреждений, 161 учреждение культуры, 29 спортивных объектов и 926 жилых домов с центральным отоплением. Стоит отметить, что в Бессоновском, Городищенском, Неверкинском и Нижнеломовском районах отопление включили на 100%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что процесс подачи отопления происходит постепенно и может занять до 10 дней, если после этого срока батареи остаются холодными или температурный режим не соответствует норме, рекомендуется обратиться в министерство.

«Будет рассмотрен вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении ответственных организаций», — поясняется в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензе начали работу над третьим томом Книги памяти
Пензенские предприятия ОПК не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа — Владимир Булавин В Пензе на заводе «Электроприбор» открыт учебно-производственный центр
Бассейн в Ахунах закрыт для проведения профилактических работ В Пензенской области за сутки ликвидированы лесные пожары на площади около 31 га
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама