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В Пензе тепло поступило почти в половину многоквартирных домов — мэрия

10:00 | 11.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Тепло поступило в 1 тыс. 374 многоквартирных дома в Пензе, что составляет 45% от общего числа МКД. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшего четверга, 10 октября.

В Пензе тепло поступило почти в половину многоквартирных домов — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00 в Пензе отапливаются 51 школа, 79 детских садов, семь учреждений допобразования, 42 объекта здравоохранения, включая 16 стационаров, 1 тыс. 374 многоквартирных жилых дома. Это составляет 45% от общего числа домов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что теплоноситель подан в девять объектов горспорткомитета, 12 — социального управления, 31 — управления культуры, 17 — регионального министерства образования, 16 — областного министерства физической культуры и спорта, пять — министерства культуры и туризма области, три — регионального Минтруда.

«Регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней с момента старта отопительного сезона», — напоминается в сообщении.

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