В Пензе тепло поступило почти в 70% многоквартирных домов ЖКХ

Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Тепло поступило в 2 тыс. 104 многоквартирных жилых дома в Пензе, что составляет около 70% от общего числа МКД. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшей субботы, 12 октября.

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«Кроме того, в настоящее время отапливаются 100 объектов здравоохранения, включая все 16 стационаров, 193 [объекта] управления образования, 41 — управления культуры, 12 — городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 15 — социального управления, 8 — министерства культуры, 21 — министерства образования», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что ранее теплоноситель поступил во все учреждения министерства физической культуры и спорта — в 16 из 16-ти, а также министерства труда, социальной защиты и демографии — в 3 из трех.