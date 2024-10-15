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В Пензе тепло поступило в 90% многоквартирных домов — мэрия

09:00 | 15.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Теплоноситель подан в 2 тыс. 750 многоквартирных жилых домов Пензы, что составляет 90% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшего понедельника, 14 октября.

В Пензе тепло поступило в 90% многоквартирных домов — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, в настоящее время отапливаются 122 объекта здравоохранения, включая все 16 стационаров, 226 [объектов] управления образования, 48 — управления культуры, 11 — министерства культуры [и туризма], 27 — министерства образования», — добавляется в тексте.

В нем указано, что в полном объеме тепло поступило в учреждения социального управления: в 24 из 24-х, городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике — в 18 из 18-ти, министерства физической культуры и спорта — в 16 из 16-ти, министерства труда, социальной защиты и демографии — в 3 из трех.

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