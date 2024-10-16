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В Пензе отапливается 93% многоквартирных домов — мэрия

10:02 | 16.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Теплоноситель подан в 2 тыс. 845 многоквартирных домов Пензы, что составляет 93% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшего вторника, 15 октября.

В Пензе отапливается 93% многоквартирных домов — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также в настоящее время отапливается 122 объекта здравоохранения, включая все 16 стационаров, 229 [объектов] управления образования, 51 — управления культуры, 12 — министерства культуры [и туризма], 27 — министерства образования», — добавляется в тексте.

В нем указано, что в полном объеме тепло поступило в учреждения социального управления, городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, министерства физической культуры и спорта, министерства труда, социальной защиты и демографии.

«Регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение 10 дней с момента начала отопительного сезона», — отмечается в сообщении.

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