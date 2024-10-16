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Специалисты «Пензаэнерго» исполнили более 30 договоров техприсоединения устройств уличного освещения

14:10 | 16.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 9 месяцев 2024 года исполнили 33 договора по подключению к сети объектов искусственного освещения, общая выданная мощность составила 670 кВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» исполнили более 30 договоров техприсоединения устройств уличного освещения

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Электроэнергией обеспечены участки автомобильных дорог, проходящих как в населенных пунктах, так и за их пределами, в девяти районах области. Так, в июне пензенские энергетики подключили к сетям линии искусственного освещения на 647 км федеральной трассы М5 «Урал» и КТП-10/0,4 кВ для энергоснабжения наружного освещения, пешеходного перехода, расположенных на территории транспортной развязки на 624 км автодороги М5 «Урал» в микрорайоне Арбеково», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также энергетики присоединили к сетям оборудование искусственного освещения в селах Большие Верхи, Саловка, Васильевка, Новопавловка и других.

«Благодаря появлению в населенных пунктах искусственного освещения возрос уровень безопасности в темное время суток», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что уличные фонари устанавливают в рамках региональной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

«Всего же за 9 месяцев текущего года энергетики исполнили 1 тыс. 696 договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей – юридических и физических лиц. Общая мощность вновь присоединенных устройств составила 48,2 МВт», — указано в пресс-релизе.

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