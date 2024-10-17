Тепло поступило в 96% многоквартирных домов Пензы — мэрия ЖКХ

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Теплоноситель подан в 2 тыс. 916 многоквартирных жилых домов Пензы, что составляет 96% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшей среды, 16 октября.

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«По состоянию на 19.00 отопление на 100% подано в учреждения управления образования (230 из 230), городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике (18 из 18), социального управления (24 из 24), министерства труда, социальной защиты и демографии (3 из 3), министерства физической культуры и спорта (16 из 16)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что тепло поступило в 52 объекта управления культуры из 53, а также в 124 учреждения здравоохранения из 127.

«На 97% подключены учреждения министерства образования (27 из 28), на 80% — министерства культуры [и туризма] (12 из 15)», — указано в сообщении.