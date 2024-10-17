12:49:09 Четверг, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Тепло поступило в 96% многоквартирных домов Пензы — мэрия

09:01 | 17.10.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Теплоноситель подан в 2 тыс. 916 многоквартирных жилых домов Пензы, что составляет 96% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в котором приведены данные по состоянию на вечер минувшей среды, 16 октября.

Тепло поступило в 96% многоквартирных домов Пензы — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00 отопление на 100% подано в учреждения управления образования (230 из 230), городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике (18 из 18), социального управления (24 из 24), министерства труда, социальной защиты и демографии (3 из 3), министерства физической культуры и спорта (16 из 16)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что тепло поступило в 52 объекта управления культуры из 53, а также в 124 учреждения здравоохранения из 127.

«На 97% подключены учреждения министерства образования (27 из 28), на 80% — министерства культуры [и туризма] (12 из 15)», — указано в сообщении.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
Олег Мельниченко посетил Каранский карьер в ДНР, где при поддержке пензенского «Мостовика» возрождено производство Пензенская область присоединится к экологической акции «Сохраним лес»
В Пензе вблизи ДМШ №2 посадили спиреи и туи В Пензе, Санкт-Петербурге и Архангельске объявили сбор средств для эвакуации тел пяти альпинистов, погибших в Непале
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама