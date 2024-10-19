Теплоноситель подан во все многоквартирные дома Пензы ЖКХ

Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Теплоноситель подан во все многоквартирные дома Пензы, а также в учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии по итогам заседания штаба по пуску тепла, которое состоялось вечером в минувшую пятницу, 18 октября.

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«Согласно данным на 19.00, теплоноситель подан во все многоквартирные дома, организации дошкольного, школьного, дополнительного образования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Руководство одной из ресурсоснабжающих компаний доложило, что в настоящее время аварийные бригады устраняют порывы теплосетях по ряду объектов. Завершить работы намерены к началу следующей недели», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что потребители «полностью обеспечены теплоносителем, теперь важно отладить работу тепловых пунктов, а также в кратчайшие сроки ликвидировать выявленные утечки на инженерных коммуникациях».

«Отопление может отсутствовать в МКД и ввиду технических проблем в домовой системе. В этих случаях горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ», — отмечается в сообщении.