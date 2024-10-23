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В селе Булычево ликвидирована свалка площадью более 1 га

13:01 | 23.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Свалка площадью более 1 га ликвидирована в селе Булычево Иссинского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В селе Булычево ликвидирована свалка площадью более 1 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках заключенного договора между министерством и региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Управление благоустройства и очистки» ликвидирована свалка площадью более 1 га, расположенная в селе Булычево Иссинского района. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов составил 4 тыс. 745,6 кубометра», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что это первая свалка на территории Иссинского района, ликвидированная в текущем году.

«Работы по ликвидации места несанкционированного размещения отходов выполнены в соответствии с утвержденным планом природоохранных мероприятий», — добавляется в сообщении.

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