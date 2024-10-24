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Олег Мельниченко оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

16:45 | 24.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел коммунальную технику МБУ «Пензавтодор», которая будет работать на дорогах регионального центра в зимний период.

Олег Мельниченко оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

Фото: Pnzreg.ru

«Осмотрел сегодня дорожную технику, которую «Пензавтодор» приготовил для очистки улиц областного центра в зимнее время. Будет задействовано 155 машин разного назначения: комбинированные дорожные, погрузчики, самосвалы, тракторные щетки, роторы, бульдозеры», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 24 октября.

Он напомнил, что в последние годы активно велось обновление автопарка, чтобы городские улицы всегда были чистыми.

«Площадь улично-дорожной сети Пензы составляет более 6 млн. кв. метров. Также необходимо поддерживать порядок на территории парков и скверов, пешеходных зон города — это еще около 300 тыс. кв. метров», — отметил губернатор.

По его словам, «Пензавтодор» заготовил более 21 тыс. тонн песко-соляной смеси и 8 тыс. тонн технической соли.

«У специалистов дорожной службы есть все, что нужно, чтобы содержать город в порядке. Ждем результатов работы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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