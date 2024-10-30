«Пензавтодор» в преддверии заморозков приступил к круглосуточному дежурству на городских улицах ЖКХ

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Специалисты МБУ «Пензавтодор» в преддверии заморозков приступили к круглосуточному дежурству на городских улицах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы в среду, 30 октября.

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«С середины недели, согласно прогнозу погоды, в городе ожидаются дождь со снегом, а ночью — заморозки. В связи с этим «Пензавтодор» начал мониторинг улично-дорожной сети Пензы с использованием специализированной техники, в том числе комбинированных дорожных машин, тракторных щеток и погрузчиков. Основная задача рабочих — не допускать обледенения дорожного полотна», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что особое внимание уделяется мостам, путепроводам, подъемам, спускам и разворотным кольцам; в случае необходимости асфальтовое покрытие будет обрабатываться противогололедными средствами — для этих целей заготовлено более 21 тыс. тонн песко-соляной смеси и 8 тыс. тонн технической соли.

«Бочки с противогололедными материалами заранее размещены на проблемных участках. Их запасы будут регулярно пополняться», — подчеркивается в сообщении.

В тексте уточняется, что всего для зимнего содержания улично-дорожной сети планируется задействовать 155 машин разного назначения.