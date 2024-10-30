В ряде микрорайонов Пензы 31 октября на сутки отключат холодную воду ЖКХ

Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Холодное водоснабжение в нескольких микрорайонах Пензы будет отключено на сутки с 8.00 четверга, 31 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«По информации ООО «Горводоканал», отключение связано с проведением работ по устранению утечки на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Кольцова. Подачу холодной воды ограничат с 8.00 31 октября до 8.00 1 ноября», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на период отключения ресурсоснабжающая компания организует подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

На сайте «Горводоканала» указано, что холодное водоснабжение будет ограничено на улице Лозицкой; 2-м, 3-м, 5-м Виноградном проезде; улице Рахманинова; 1-м, 2-м, 3-м проездах Рахманинова; улице Мусоргского; 1-м проезде Мусоргского; улицах Глазунова и Тернопольской; проспекте Победы; улицах Минской, Ульяновской, Кронштадтской; проспекте Строителей; улицах Онежской, Ладожской, Собинова, Стасова, Бородина; 4-м, 6-м проездах Пестеля; 1-м, 2-м проездах Стасова; улицах Лядова, Генерала Глазунова, 65-летия Победы, Яшиной (8, 6, 2), Одесской; микрорайоне Заря; улицах Яблоневой, Хорошей, Большой Поляне, Малой Поляне, Виражной, Переходной, Ясной, Радужной и проездах; улице Сиреневой; улице Кленовый Бульвар; улице Рябиновой и проездах; улицах Малинка и Кольцова; проезде Будашкина; улицах Маресьева, Гастелло, Сурикова, Челюскина; проезде Маресьева; улице Большая Бугровка; улицах Виражной, Харьковской, Орловской, Аксакова, Кубанской, Волгоградской, Чебышева, Сахарова, Симферопольской, Липовской, Ферганской, Пермской, Загородной, Львовской, Мереняшева, Кордон Октябрьский сад, Курской, Окружной, Пермской, Энгельса, Кижеватова, Силикатной, Воронова, Российской; 1-м проезде Красные Кирпичики; СЗК «Дизель-Арена».

Отмечается, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.