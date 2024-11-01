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В селе Сулак Белинского района капитально отремонтирована водонапорная башня

10:18 | 01.11.2024 | ЖКХ

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Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт водонапорной башни завершен в селе Сулак Белинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В селе Сулак Белинского района капитально отремонтирована водонапорная башня

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Работы по восстановлению башни начались в начале лета и продолжались несколько месяцев. В течение этого периода были заменены устаревшие трубы, установлено новое оборудование и усовершенствованы внутренние системы. Для обеспечения безопасности и эффективности процесса использовались современные технологии и качественные материалы», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что водонапорная башня является важным объектом инфраструктуры села.

«Она обеспечивает водой не только жилые дома, но и сельскохозяйственные предприятия», — отмечается в сообщении.

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