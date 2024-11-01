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В Пензе с 1 ноября введен запрет на проведение земляных работ

11:27 | 01.11.2024 | ЖКХ

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Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Запрет на осуществление земляных работ по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций будет действовать в Пензе с 1 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года. Соответствующий приказ издан управлением жилищно-коммунального хозяйства города.

В Пензе с 1 ноября введен запрет на проведение земляных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, запрет введен в целях обеспечения сохранности дорожного покрытия и элементов благоустройства в зимний период.

В тексте уточняется, что исключение составляют аварийные земляные работы, земляные работы, проводимые за счет средств бюджетов всех уровней, а также выполняемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями в целях технологического присоединения в соответствии с федеральными законами об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении и связи.

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