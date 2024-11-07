Специалисты «Пензаэнерго» установили более 5 тыс. интеллектуальных приборов учета ЖКХ

Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках реализации программы развития системы коммерческого учета электроэнергии за 10 месяцев 2024 года установили 5 тыс. 46 однофазных и трехфазных приборов учета нового поколения с дистанционным считыванием показаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В нем уточняется, что 3 тыс. 225 счетчиков смонтировано по инвестиционной программе, 1 тыс. 821 — в рамках технологического присоединения новых объектов.

«Приборы учета, устанавливаемые абонентам Пензенской области, — это приборы нового поколения с дистанционным считыванием показаний. Счетчики имеют встроенный тарификатор, позволяющий проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток. Переход на многотарифный расчет позволяет потребителю экономить денежные средства за счет разницы тарифов в дневное и ночное время», — поясняется в тексте.

В нем отмечается также, что наличие интеллектуальных приборов учета позволяет энергетикам получать точные оперативные показания расхода электроэнергии абонентами, контролировать потери электроэнергии на конкретном участке сети и отключать от нее потребителей при достижении максимальных значений электрической нагрузки.

«Обязанность по приобретению и установке приборов учета абонентам с 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону №522-ФЗ, возложена на энергокомпании. Абоненты освобождены от затрат на поверку и обслуживание счетчиков контроля потребляемых ресурсов. ПУ размещаются на опорах ЛЭП, в местах прохождения границ раздела балансовой принадлежности распределительной сети филиала «Пензаэнерго» и оборудования потребителя», — указано в пресс-релизе.