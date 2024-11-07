В Пензе начат ремонт дороги на улице Красной ЖКХ

Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты подрядной организации приступили к ремонту дороги на улице Красной в Пензе — на участке от улицы Максима Горького до улицы Кураева.

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы, работы ведутся за счет средств муниципального бюджета.

«В течение ближайшей недели подрядчику предстоит отфрезеровать старое асфальтобетонное покрытие, поднять 20 смотровых колодцев и семь дождеприемных решеток, обустроить выравнивающий и верхний слои асфальта. Протяженность участка составляет порядка 257 метров», — сказано в тексте.

По словам и.о. начальника управления ЖКХ Пензы Михаила Парастаева, последний раз ремонт здесь проводился в 2017 году, и с тех пор полотно пришло в неудовлетворительное состояние.

«В случае сохранения благоприятных погодных условий завершить работы планируем к концу следующей недели. А в будущем году рассмотрим возможность восстановления нормативности следующего участка — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса», — сказал Михаил Парастаев, слова которого приводятся в сообщении.