Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям более 1,9 тыс. новых потребителей ЖКХ

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2024 года исполнили 1 тыс. 931 договор по технологическому присоединению к электрическим сетям: 480 договоров заключено с юридическими лицами, 1 тыс. 451 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано 60,9 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 10 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 3 тыс. 41 кВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 58,1 МВт», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в числе вновь присоединенных потребителей — 31 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), 35 участков уличного освещения, светофорных объектов и объектов видеофиксации в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 36 объектов сотовой связи, 51 объект сельскохозяйственного назначения, 1 тыс. 129 частных и многоквартирных домов.

«Также за 10 месяцев текущего года энергетики установили более 1,2 тыс. приборов и измерительных комплексов учета», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.