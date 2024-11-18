18:06:03 Понедельник, 18 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям более 1,9 тыс. новых потребителей

10:24 | 18.11.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2024 года исполнили 1 тыс. 931 договор по технологическому присоединению к электрическим сетям: 480 договоров заключено с юридическими лицами, 1 тыс. 451 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям более 1,9 тыс. новых потребителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано 60,9 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 10 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 3 тыс. 41 кВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 58,1 МВт», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в числе вновь присоединенных потребителей — 31 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), 35 участков уличного освещения, светофорных объектов и объектов видеофиксации в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 36 объектов сотовой связи, 51 объект сельскохозяйственного назначения, 1 тыс. 129 частных и многоквартирных домов.

«Также за 10 месяцев текущего года энергетики установили более 1,2 тыс. приборов и измерительных комплексов учета», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.

Читайте также
В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала женщина
В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми банок кофе
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама