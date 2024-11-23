Подписано постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и нежилого помещения на улице Московской в Пензе ЖКХ

Пенза, 23 ноября 2024. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности главы Пензы Олег Денисов подписал постановление городской администрации об изъятии земельного участка и нежилого помещения, расположенных по адресу: улица Московская, 8.

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Согласно документу, который опубликован на сайте мэрии, в связи с признанием многоквартирного дома №8 на улице Московской аварийным и подлежащим сносу в установленном порядке для муниципальных нужд будут изъяты земельный участок площадью 668 кв. метров и нежилое помещение площадью 26,4 кв. метра.

В постановлении отмечается, что соответствующее решение принято в том числе с учетом требования о сносе объекта от 13 июня 2024 года.

Управлению муниципального имущества поручено осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, подготовить и направить правообладателям соглашения об изъятии.