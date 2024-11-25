«Пензаэнерго» выявляет незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП ЖКХ

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» проводит масштабную работу по выявлению линий связи, незаконно размещенных на опорах линий электропередачи, к настоящему времени на территории Пензенской области размещение оборудования выявлено более чем на 152 тыс. опорах ЛЭП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В нем подчеркивается, что размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«Несанкционированное размещение оборудования на опорах линий электропередачи абсолютно недопустимо. Линии связи размещаются сторонними компаниями – операторами связи самовольно, без получения технических условий, подготовки проектной документации, содержащей расчеты допустимых нагрузок на ЛЭП. Подобное самоуправство операторов связи может привести к повреждению линий электропередачи. Несанкционированное размещение стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и экстренных аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи. Как следствие, это приводит к перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, самовольный монтаж несет смертельную опасность для персонала компаний-нарушителей, поскольку в данном случае подвес линий связи осуществляется без отключения ЛЭП, то есть под напряжением», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещенные линии связи, если собственники имущества не предпринимают действий, направленных на устранение выявленных нарушений.

«Проблема размещения на опорах линий электропередачи решается просто. Собственникам необходимо обратиться в филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» для получения технических условий, заключения договора и проведения работ по соблюдению требований безопасности эксплуатации ЛЭП в случае такой необходимости. В случае отказа операторов связи оформить размещение линий связи в установленном порядке или невозможности выявить собственника имущества «Пензаэнерго» самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры», — отмечается в сообщении.