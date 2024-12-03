22:01:35 Вторник, 3 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за массового отключения водоснабжения

19:02 | 03.12.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за массового отключения холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за массового отключения водоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ко мне в приемную поступает большое количество звонков от граждан, обеспокоенных отключением водоснабжения в ряде микрорайонов Пензы. Разъясняю ситуацию: причиной стал гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная», спровоцированный скачком напряжения на сетях электроснабжения. В результате без подачи холодной воды остались 1 тыс. 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также четыре медицинских учреждения. [...] Отключение горячей воды затронуло 102 многоквартирных дома, четыре школы и девять детских садов. Отключений теплоснабжения нет. По моему распоряжению в Пензе объявлен режим повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 3 декабря.

Он подчеркнул, что «последствия аварии устраняются».

«По прогнозам специалистов, завершить работы планируется после часа ночи. Еще пять часов потребуется на заполнение системы водой», — сообщил губернатор.

По его словам, на утро 4 декабря назначено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Уже провел разговор с прокурором Пензенской области Дмитрием Николаевичем Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам этой спровоцированной непрофессиональными действиями аварии», — написал Олег Мельниченко.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину на улице Володарского в Пензе
В Пензенской области 4 декабря пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» В селе Секретарка при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
На территории Кузнецко-Комаровского лесничества выявлена незаконная рубка деревьев Мошенники выманили у жительницы Пензы 1,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама