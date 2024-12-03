Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за массового отключения водоснабжения ЖКХ

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен в Пензе из-за массового отключения холодного и горячего водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Ко мне в приемную поступает большое количество звонков от граждан, обеспокоенных отключением водоснабжения в ряде микрорайонов Пензы. Разъясняю ситуацию: причиной стал гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная», спровоцированный скачком напряжения на сетях электроснабжения. В результате без подачи холодной воды остались 1 тыс. 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом, а также четыре медицинских учреждения. [...] Отключение горячей воды затронуло 102 многоквартирных дома, четыре школы и девять детских садов. Отключений теплоснабжения нет. По моему распоряжению в Пензе объявлен режим повышенной готовности», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 3 декабря.

Он подчеркнул, что «последствия аварии устраняются».

«По прогнозам специалистов, завершить работы планируется после часа ночи. Еще пять часов потребуется на заполнение системы водой», — сообщил губернатор.

По его словам, на утро 4 декабря назначено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Уже провел разговор с прокурором Пензенской области Дмитрием Николаевичем Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам этой спровоцированной непрофессиональными действиями аварии», — написал Олег Мельниченко.