23:17:48 Четверг, 5 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В поселке Сазанье Сердобского района завершено строительство водозаборного узла

18:28 | 05.12.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Строительство водозаборного узла завершено в поселке Сазанье Сердобского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В поселке Сазанье Сердобского района завершено строительство водозаборного узла

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Водозаборный узел оснащен современным оборудованием, обеспечивающим очистку и подачу воды в соответствии с санитарными нормами. Это позволит жителям поселка получать чистую воду для бытовых нужд», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что общая стоимость работ составила около 18 млн. рублей.

Из сообщения следует, что строительство водозаборного узла осуществлялось в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который предусматривает в том числе комплексную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Читайте также
Жительница Мокшанского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам На трассе в Пензе грузовик врезался в дорожное ограждение, водитель госпитализирован
В Спасском районе водитель «ГАЗели» сбил женщину На трассе под Пензой водитель «Toyota Camry» сбил пешехода
В Пензе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали два человека В Бессоновском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама