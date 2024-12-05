В поселке Сазанье Сердобского района завершено строительство водозаборного узла ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Строительство водозаборного узла завершено в поселке Сазанье Сердобского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Водозаборный узел оснащен современным оборудованием, обеспечивающим очистку и подачу воды в соответствии с санитарными нормами. Это позволит жителям поселка получать чистую воду для бытовых нужд», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что общая стоимость работ составила около 18 млн. рублей.

Из сообщения следует, что строительство водозаборного узла осуществлялось в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который предусматривает в том числе комплексную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.