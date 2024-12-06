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Студенты ПензГТУ ознакомились с работой ТЭЦ-1

17:14 | 06.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Студенты Пензенского государственного технологического университета посетили с экскурсией ТЭЦ-1, входящую в состав филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

Студенты ПензГТУ ознакомились с работой ТЭЦ-1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, знакомство будущих специалистов с энергетикой началось с вводного инструктажа по технике безопасности на объекте.

После него ведущий инженер филиала Александр Ситников рассказал гостям о составе генерирующего оборудования станции, его технических возможностях и особенностях работы в отопительный период.

Кроме того, студенты увидели главный щит управления, где начальники смены электростанции в круглосуточном режиме контролируют параметры поставки ресурсов и поддержание нормативного качества отпускаемой энергии.

«ТЭЦ-1 — основной источник тепла и горячей воды для Пензы. Для молодых людей, которые выбрали техническую специальность, это, безусловно, интересный объект для экскурсии. Мы постарались максимально погрузить студентов в нашу профессию — показать работу энергетиков изнутри, интересно рассказать о специальностях и предоставили возможность осмотреть цеха, где рождается то самое тепло, которым мы обеспечиваем 80% горожан. Я уверена, что совсем скоро мы увидим этих юношей и девушек в своих рядах», — прокомментировала директор по управлению персоналом филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Юлия Медведева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Студенты ПензГТУ также посетили музей энергетики ТЭЦ-1, где им подробно рассказали о строительстве станции в годы Великой Отечественной войны и ветеранах отрасли.

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