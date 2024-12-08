Прокуратура организовала проверку по факту отключения воды из-за утечки на улице Ладожской в Пензе ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту отключения холодного водоснабжения из-за утечки на водопроводе на улице Ладожской.

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«По предварительным данным, днем 7 декабря 2024 года произошла утечка на участке водопровода диаметром 600 мм в районе улицы Ладожской, 91. [...] Ресурсоснабжающей организацией произведено аварийное отключение холодного водоснабжения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в зону отключения попали 54 многоквартирных дома и семь социальных объектов.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению требований законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что ход ремонтных работ, восстановление водоснабжения и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры Пензенской области.