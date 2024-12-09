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В центре Пензы из-за аварии на водопроводе временно изменены схемы движения общественного транспорта

09:08 | 09.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Схемы движения общественного транспорта в центре Пензы скорректированы в связи с перекрытием участка улицы Суворова — от улицы Кулакова до улицы Плеханова, где ведутся работы по устранению аварии на водопроводе, которая произошла вечером в минувшее воскресенье, 8 декабря.

В центре Пензы из-за аварии на водопроводе временно изменены схемы движения общественного транспорта

Фото: Penza-gorod.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии, троллейбусы №6 и №7 двигаются по следующему маршруту: монумент «Глобус» — улица Бекешская — улица Пушкина — улица Плеханова — улица Суворова (в прямом и обратном направлении); троллейбусы №2 и №105: улица Пионерская — улица Кулакова — улица Пушкина — улица Плеханова — улица Суворова; автобусы малого и большого класса: улица Суворова — улица Кулакова — улица Пушкина — улица Плеханова — улица Суворова.

«Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. По информации ООО «Горводоканал», на месте работают две бригады, задействовано десять единиц техники. Для привлечения дополнительных сил и средств введен режим повышенной готовности», — говорится в тексте.

Из него следует, что подача воды потребителям будет возобновлена вечером.

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