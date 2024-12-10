В Пензенской области запретили проведение в выходные и праздники плановых ремонтных работ на объектах централизованных систем горячего и холодного водоснабжения ЖКХ

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ, в соответствии с которым запрещено проведение плановых ремонтных работ на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), в выходные и праздничные дни.

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«Запрет будет действовать до конца отопительного сезона», — сообщил глава региона, комментируя подписание документа в своем Telegram-канале во вторник, 10 декабря.

Он добавил, что «указ касается как ресурсоснабжающих организаций, так и органов местного самоуправления».

«Особенно эта проблема актуальна для областного центра», — отметил Олег Мельниченко.

«Все плановые работы, которые, как правило, связаны с отключениями, должны идти в будни. Граждан буквально терроризируют отключениями в выходные, когда люди планируют отдыхать, общаться с родными и друзьями, заниматься домашними делами. Из-за отсутствия водоснабжения обычно приходится отменять все запланированное. Такого быть не должно. Дал поручение довести эту информацию до всех сетевых компаний. Запрещено ограничивать граждан в подаче ресурса в выходные и праздничные дни. Исключением могут быть только аварийные отключения», — написал губернатор.