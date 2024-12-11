В Заречном автопарк «КБУ» пополнился новой спецтехникой
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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Автопарк муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного Пензенской области пополнился фронтальным погрузчиком и трактором «МТЗ-82».
Фото: Zarechny.zato.ru
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, стоимость спецтехники составила 8 млн. рублей, средства выделены по поручению губернатора Олега Мельниченко.
«И трактор, и погрузчик будут задействованы в уборке улиц круглогодично. Зимой новая техника будет активно использоваться для очистки города от снега, [...] летом навесное оборудование для уборки снега заменят на щетки. В настоящее время техника проходит регистрацию. На уборку улиц Заречного трактор и погрузчик выйдут уже в декабре», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что в январе автопарк «КБУ» пополнится еще двумя единицами техники — трактором и экскаватором, на эти цели из регионального бюджета будет выделено 12 млн. рублей.