В Заречном автопарк «КБУ» пополнился новой спецтехникой ЖКХ

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Автопарк муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного Пензенской области пополнился фронтальным погрузчиком и трактором «МТЗ-82».

Фото: Zarechny.zato.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, стоимость спецтехники составила 8 млн. рублей, средства выделены по поручению губернатора Олега Мельниченко.

«И трактор, и погрузчик будут задействованы в уборке улиц круглогодично. Зимой новая техника будет активно использоваться для очистки города от снега, [...] летом навесное оборудование для уборки снега заменят на щетки. В настоящее время техника проходит регистрацию. На уборку улиц Заречного трактор и погрузчик выйдут уже в декабре», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в январе автопарк «КБУ» пополнится еще двумя единицами техники — трактором и экскаватором, на эти цели из регионального бюджета будет выделено 12 млн. рублей.