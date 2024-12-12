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В Пензе для борьбы со снегопадом задействовано более 120 единиц техники

14:16 | 12.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Более 120 единиц техники МБУ «Пензавтодор» задействовано для борьбы со снегопадом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В Пензе для борьбы со снегопадом задействовано более 120 единиц техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что подготовка к обильному выпадению осадков началась заблаговременно: за несколько часов до снегопада специалисты приступили к обработке проезжей части противогололедными материалами, уделяя особое внимание подъемам и спускам.

«Как только пошел снег, специалисты сразу же приступили к прометанию дорог и пешеходных зон, стараясь свести к минимуму неудобства горожан. В настоящее время задействовано 130 человек и 121 единица техники, в частности, комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что мероприятия по благоустройству ведутся во всех районах города: в порядок приводятся как дороги, так и тротуары, подходы к пешеходным переходам, площадки возле остановок общественного транспорта, лестничные марши, скверы и парки.

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