В Пензе для борьбы со снегопадом задействовано более 120 единиц техники ЖКХ

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Более 120 единиц техники МБУ «Пензавтодор» задействовано для борьбы со снегопадом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

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В нем отмечается, что подготовка к обильному выпадению осадков началась заблаговременно: за несколько часов до снегопада специалисты приступили к обработке проезжей части противогололедными материалами, уделяя особое внимание подъемам и спускам.

«Как только пошел снег, специалисты сразу же приступили к прометанию дорог и пешеходных зон, стараясь свести к минимуму неудобства горожан. В настоящее время задействовано 130 человек и 121 единица техники, в частности, комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что мероприятия по благоустройству ведутся во всех районах города: в порядок приводятся как дороги, так и тротуары, подходы к пешеходным переходам, площадки возле остановок общественного транспорта, лестничные марши, скверы и парки.