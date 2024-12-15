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В Пензе к сентябрю 2025 года предстоит расселить около 7 тыс. кв. метров аварийного жилья

09:16 | 15.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2024. PenzaNews. Около 7 тыс. кв. метров аварийного жилья предстоит расселить в Пензе к 1 сентября 2025 года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе к сентябрю 2025 года предстоит расселить около 7 тыс. кв. метров аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Речь идет о реализации на территории города муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы». Программой предусмотрено до 1 сентября 2025 года расселить 3 тыс. 169 граждан из 86 многоквартирных домов. В общей сложности это 1 тыс. 653 жилых помещения площадью 51 395 кв. метров. За 3 года с начала реализации программы расселено 44 тыс. 500,1 кв. метра аварийного жилого фонда», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в микрорайоне Заря в конце ноября введен в эксплуатацию седьмой дом, построенный в рамках данной программы.

«Завершается строительство последнего многоквартирного дома №8 на 103 квартиры, в котором еще 79 квартир подготовлены для пензенцев, переезжающих из аварийного жилищного фонда», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что также в рамках программы планируется предоставить собственникам изымаемых квартир в аварийном фонде выплату с последующим расселением в свободный жилой фонд.

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