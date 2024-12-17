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На борьбу со снегопадом брошены все силы «Пензавтодора» — мэрия

13:39 | 17.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Все силы МБУ «Пензавтодор» брошены на борьбу со снегопадом, к уборке улично-дорожной сети привлечены 155 работников учреждения и 125 единиц спецтехники. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы по итогам утреннего объезда города, в котором приняли участие вице-мэр Ильдар Усманов, главы районных администраций и представители сферы ЖКХ.

На борьбу со снегопадом брошены все силы «Пензавтодора» — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что за сутки вывезено 3,2 тыс. кубометров снега, в ночь работало 87 единиц спецтехники — в первую очередь проводились механическое прометание и противогололедная обработка мостовых сооружений и автомагистралей.

В ходе объезда Ильдар Усманов поручил усилить расчистку дорог, заездных карманов, тротуаров, лестниц, подходов к пешеходным переходам, участков у остановок.

Кроме того, во время объезда было обращено внимание на то, что не везде должным образом ведется уборка дворовых территорий. Районным администрациям поручено по данным участкам провести контрольно-надзорные мероприятия для привлечения нерадивых управляющих организаций к административной ответственности.

Нарекания также вызвало состояние некоторых территорий у объектов торговли. Управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства поручено провести разъяснительную работу с руководителями торговых точек.

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