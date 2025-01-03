В Пензе из-за аварии без холодной воды остались 16 МКД, 100 частных домовладений и 24 административных здания ЖКХ

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Шестнадцать многоквартирных домов, 100 частных домовладений и 24 административных здания остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Карла Маркса в Пензе, по факту отключения водоснабжения прокуратура Ленинского района города проводит проверку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«Прокуратура Ленинского района города Пензы проводит проверку по факту отключения водоснабжения в Пензе. По предварительным данным, в результате утечки, произошедшей утром 3 января 2025 года на водопроводной сети D 300 мм на улице Карла Маркса, 2 в Пензе, ресурсоснабжающей организацией произведено аварийное отключение холодного водоснабжения. В зоне отключения коммунального ресурса находятся 16 МКД, 100 частных домовладений, 24 административных здания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что теплоснабжение в домах не нарушено, ведутся ремонтные работы, организован подвоз воды населению.

«Ход ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства вплоть до фактического восстановления подачи воды в дома потребителей», — отмечается в сообщении.