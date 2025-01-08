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В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло более 100 единиц техники

14:14 | 08.01.2025 | ЖКХ

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Пенза, 8 января 2025. PenzaNews. 102 единицы специализированной техники МБУ «Пензавтодор» и 130 сотрудников учреждения задействованы в работах по очистке дорог и тротуаров от снега в среду, 8 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Пензы.

В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло более 100 единиц техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения продолжают мероприятия по устранению последствий снегопада. В среду, 8 января, 130 дорожных рабочих благоустраивают улицы города. Также для этих целей привлечено 102 единицы спецтехники», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с учетом погодных условий основной упор сделан на противогололедную обработку улиц, расчистку ливнеприемных решеток, ликвидацию мокрого снега.

«Силами МБУ «Пензавтодор» убирается снег с тротуаров, остановочных площадок, заездных карманов, пешеходных зон, скверов, объектов улично-дорожной сети. За сутки ликвидировано 1,6 тыс. кубометров снежных масс», — говорится в сообщении.

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