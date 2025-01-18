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В Земетчино завершен капремонт около 15 км электросетей и трансформаторной подстанции

13:30 | 18.01.2025 | ЖКХ

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Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт около 15 км электросетей и трансформаторной подстанции выполнен в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Земетчино завершен капремонт около 15 км электросетей и трансформаторной подстанции

Фото: T.me/omelnichenko

«Работы проведены в рамках пилотного проекта по улучшению качества жизни и повышению рождаемости. При проектировании учли современные объемы потребления электроэнергии. Капитально отремонтированы более 14,7 км сетей и трансформаторная подстанция. Особое внимание уделено линиям и опорам с большим износом, на состояние которых жаловались местные жители», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 18 января.

Он уточнил, что в результате проведенного ремонта обеспечено бесперебойное электроснабжение более 520 абонентов на улицах Первомайской, Советской, Комсомольской, Мостовой, Рабочей, Садовой, Ново-Садовой, Базарной, Набережной, Юбилейной, Гагарина и Дунаева.

«Областная газоэнергетическая компания» и ПАО «Россети Волга» работу приняли», — добавил Олег Мельниченко.

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