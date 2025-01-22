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В Пензе на борьбу с гололедом вышло 115 единиц техники

15:25 | 22.01.2025 | ЖКХ

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. 115 единиц специализированной техники МБУ «Пензавтодор» и 130 сотрудников учреждения задействованы в работах по очистке дорог и тротуаров от наледи в среду, 22 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Пензы.

В Пензе на борьбу с гололедом вышло 115 единиц техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения трудятся в усиленном режиме в связи с большим объемом наледи, образовавшейся из-за резких перепадов температур. Так, в среду, 22 января, на улицы Пензы вышли 130 дорожных рабочих и 115 единиц специализированной техники. Основное внимание бригад ручного труда уделяется посыпанию противогололедными средствами и скалыванию льда на тротуарах, остановочных площадках, подходах к пешеходным переходам, лестничных маршах, в общественных пространствах. Обработка песко-соляной смесью объектов улично-дорожной сети ведется и механизированным способом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также продолжается уборка снега, за сутки вывезено порядка 700 кубометров снежных масс.

В сообщении напоминается, что за благоустройство придомовых территорий отвечают управляющие компании.

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