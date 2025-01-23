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Михаил Панюхин проверил ход работ по ремонту артезианской скважины в Земетчино

14:33 | 23.01.2025 | ЖКХ

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Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин проверил ход работ по ремонту артезианской скважины в рабочем поселке Земетчино.

Михаил Панюхин проверил ход работ по ремонту артезианской скважины в Земетчино

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Он провел выездное совещание с представителями коммунальных служб и подрядных организаций, в ходе которого оценил результаты проделанной работы, а также дал поручения, направленные на ускорение процесса.

«Первостепенное значение имеет обеспечение контроля качества выполняемых работ и соблюдение сроков, определенных контрактом», — прокомментировал Михаил Панюхин, слова которого приводятся в сообщении на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В тексте напоминается, что на ремонт артезианской скважины выделено 8,6 млн. рублей из резервного фонда правительства Пензенской области.

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