Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в ряде домов и соцобъектов Пензы ЖКХ

Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы взяла на контроль ситуацию с отключением теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов и социальных объектов.

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«По предварительной информации, в связи с дефектом на тепломагистрали на улице Кулакова в Пензе ресурсоснабжающая компания произвела отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах и ряде социальных объектов. В настоящее время выполняются аварийно-ремонтные работы. Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на перерасчет платы за оказание некачественных коммунальных услуг.