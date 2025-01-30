Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО ЖКХ

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2024 году, в целях их устранения принято свыше 900 мер прокурорского реагирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«Прокурорского вмешательства потребовали факты непринятия органами местного самоуправления должных мер по созданию и обустройству мест (площадок) накопления ТКО, их надлежащему содержанию. К примеру, по результатам рассмотрения представления, внесенного каменским межрайонным прокурором главе города, контейнерная площадка в населенном пункте оборудована ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за ее пределы. По мерам прокурорского реагирования, принятым прокурором Наровчатского района, на контейнерных площадках, расположенных на территории 13 муниципальных образований, размещена информация об их собственнике, лице, ответственном за содержание, обслуживаемых объектах потребителей, графике вывоза ТКО и наименовании организации, выполняющей работы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в Пензенском районе прокуратура в судебном порядке добилась возложения на администрацию Богословского сельсовета обязанности привести контейнерные площадки в соответствие с требованиями законодательства.

«Аналогичные нарушения выявлены также прокурорами Октябрьского района Пензы, Пачелмского, Спасского и других районов области. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования площадки ТКО приведены в нормативное состояние», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в Иссинском районе органами местного самоуправления десяти муниципальных образований отдельные контейнерные площадки в соответствии с утвержденными реестрами мест накопления ТКО вовсе не были созданы.

«Прокурор района направил в суд исковые заявления в защиту интересов граждан с требованием обязать муниципалитеты обустроить площадки (места) накопления ТКО. На аналогичные нарушения реагировали также прокуроры Неверкинского и Шемышейского районов. Суд признал требования прокуроров законными и обоснованными. Решение судов и требования органов прокуратуры исполнены, контейнерные площадки на территории вышеуказанных муниципальных образований обустроены», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в Городищенском районе после вмешательства прокурора и рассмотрения представлений в девяти муниципальных образованиях созданы и обустроены площадки для складирования крупногабаритных отходов.

«Только в результате прокурорского вмешательства в прошедшем году в регионе ликвидировано более 100 несанкционированных свалок бытовых отходов», — подчеркивается в тексте.