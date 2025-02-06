Специалисты «Пензаэнерго» в 2025 году планируют отремонтировать более 4,5 тыс. км ЛЭП ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» планируют отремонтировать более 4,5 тыс. км воздушных линий электропередачи в 2025 году.

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Как следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews», это 4,5 тыс. км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и 78,8 км ВЛ 35-110 кВ.

«При этом будут заменены 666 деревянных и железобетонных опор, 4 тыс. линейных изоляторов, а также 103 км провода и 0,08 км грозозащитного троса. Крупнейшими объектами ремонтов станут ВЛ 110 кВ «Пенза-II — ГПЗ-24 с отпайками I цепь», ВЛ 110 кВ «Пенза-II — Телегино», ВЛ 110 кВ «Соседка — Башмаково-2», ВЛ 110 кВ «Титово — Пачелма с/х», ВЛ 110 кВ «Анненково — Махалино», ВЛ 110 кВ «Ключики — Курмаевка тяговая с отпайками», ВЛ 110 кВ «Большая Лука — Кириллово», ВЛ 110 кВ «Мокшан — Кривошеевка», ВЛ 110 кВ «Мокшан — Новая», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в планах энергетиков — ремонтные работы на 672 трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4кВ.

«На 62 питающих центрах — ПС 110/35/10/6 кВ — пройдет капитальный ремонт. На ПС 35/110 кВ специалисты компании отремонтируют 442 выключателя 6-110кВ, 97 разъединителей 6-110 кВ, 61 отделитель и короткозамыкатель, а также заменят 174 опорно-стержневых изолятора», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что среди трансформаторных подстанций масштабные ремонтные работы запланированы на ПС 110 кВ ЗТП, ПС 35 кВ Каменный Брод, ПС 35 кВ Марат, ПС 35 кВ Тюнярь, ПС 110 кВ Заводская, ПС 35 кВ Котел и ПС 110 кВ Пяша.

«Значительный объем работ предстоит выполнить по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. В планах на 2025 год провести эти работы на территории площадью 879 га», — указано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что своевременное проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования электросетевого комплекса региона — залог надежного функционирования воздушных линий и трансформаторных подстанций в период максимальных нагрузок.