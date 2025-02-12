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Владимир Сорокопудов избавился от приставки и.о. на посту начальника управления ЖКХ Пензы

17:01 | 12.02.2025 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Владимир Сорокопудов, который с конца 2024 года исполнял обязанности начальника управления ЖКХ Пензы, избавился от приставки и.о. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Владимир Сорокопудов избавился от приставки и.о. на посту начальника управления ЖКХ Пензы

Фото: T.me/denisov_ov

«В управлении ЖКХ Пензы с 12 февраля вступил в должность начальника Владимир Васильевич Сорокопудов», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 12 февраля.

Олег Денисов отметил, что Владимир Сорокопудов «положительно зарекомендовал себя в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

«Занимал руководящую должность в ресурсоснабжающей организации, затем был заместителем директора МБУ «Пензавтодор», — напомнил он.

Глава города выразил надежду на то, что деятельность Владимира Сорокопудова на посту руководителя УЖКХ будет эффективной.

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