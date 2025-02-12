Владимир Сорокопудов избавился от приставки и.о. на посту начальника управления ЖКХ Пензы ЖКХ

Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Владимир Сорокопудов, который с конца 2024 года исполнял обязанности начальника управления ЖКХ Пензы, избавился от приставки и.о. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В управлении ЖКХ Пензы с 12 февраля вступил в должность начальника Владимир Васильевич Сорокопудов», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 12 февраля.

Олег Денисов отметил, что Владимир Сорокопудов «положительно зарекомендовал себя в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

«Занимал руководящую должность в ресурсоснабжающей организации, затем был заместителем директора МБУ «Пензавтодор», — напомнил он.

Глава города выразил надежду на то, что деятельность Владимира Сорокопудова на посту руководителя УЖКХ будет эффективной.