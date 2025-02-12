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В Пензе прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в ряде МКД

17:35 | 12.02.2025 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы взяла на контроль ситуацию с отключением теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов.

В Пензе прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в ряде МКД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате коммунальной аварии прекращена подача теплоснабжения и ГВС жителям 38 многоквартирных домов областного центра. В настоящее время выполняются аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство установит причины произошедшего, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере ЖКХ, порядок эксплуатации теплосетей, их содержание, проведение текущего и капитального ремонты, а также даст оценку своевременности мер по ликвидации последствий аварийной ситуации.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на перерасчет населению платы за оказание некачественных коммунальных услуг. Ход ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства вплоть до фактического восстановления подачи коммунального ресурса в дома потребителей», — поясняется в тексте.

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