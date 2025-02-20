Павел Сниккарс посетил энергообъекты «Т Плюс» в Пензе ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе визита в Пензу ознакомился с работой двух ТЭЦ, котельной «Арбеково», посетил один из объектов теплосетей, а также офис обслуживания клиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

«Руководитель компании посетил ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельную «Арбеково», особое внимание уделяя тепловым сетям, поскольку в Пензе их износ составляет 72%. Кроме того, Павел Сниккарс побывал на одном из объектов тепловых сетей, где в данный момент проводятся ремонтные работы», — сказано в пресс-релизе.

Как подчеркнул генеральный директор «Т Плюс», компания нацелена на повышение качества теплоснабжения в областном центре.

«В 2024 году в реконструкцию коммуникаций было вложено более 1 млрд. рублей», — отметил Павел Сниккарс, слова которого приводятся в сообщении.

Также в рамках визита в Пензу генеральный директор «Т Плюс» встретился с руководителем центра управления регионом Артемом Кондрашовым.