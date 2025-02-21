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Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе

15:47 | 21.02.2025 | ЖКХ

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Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне из-за аварии на трубопроводе котельной.

Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура [...] проводит проверку по факту произошедшего сегодня порыва на трубопроводе котельной «Западная». В результате коммунальной аварии прекращена подача теплоснабжения и ГВС жителям многоквартирных домов. [...] В настоящее время АО «Пензтеплоснабжение» выполняются аварийно-ремонтные работы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что на место аварии выезжал заместитель прокурора Первомайского района Пензы Илья Паршин.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку своевременности мер по ликвидации последствий аварийной ситуации. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на перерасчет населению платы за оказание некачественных коммунальных услуг», — сказано в тексте.

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