Прокуратура проводит проверку по факту отключения отопления и горячей воды в 52 МКД в Пензе ЖКХ

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту коммунальной аварии в микрорайоне Арбеково, в результате которой без тепла и горячей воды остались 52 многоквартирных дома, а также пять образовательных организаций.

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«Сегодня в результате повреждения трубопровода отключено отопление и горячее водоснабжение по проспекту Строителей и улице Ладожской города Пензы. В зоне отключения коммунальных ресурсов находятся 52 многоквартирных дома и пять образовательных организаций. Ресурсоснабжающей организацией выполняются ремонтные работы. По поручению прокуратуры области по данному факту прокуратура Октябрьского района города Пензы проводит проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка порядку эксплуатации теплосетей, их содержанию, проведению текущего и капитального ремонтов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорный орган контролирует ход ремонтных работ и соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на перерасчет населению платы за оказание некачественных коммунальных услуг», — сказано в тексте.