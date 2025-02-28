В Пензе внесены изменения в правила благоустройства ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли изменения в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе в ходе 8-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

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Изменения касаются определения границ прилегающей территории.

Так, для нестационарных торговых объектов и сезонных кафе они будут составлять 5 метров; столько же — для индивидуальных жилых домов и рекламных конструкций; для рынков, ярмарок, отдельно стоящих торговых объектов, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, АЗС, СТО, автомоек, промышленных предприятий, строительных площадок, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ — 10 метров.

Владельцы указанных объектов будут обязаны содержать прилегающую территорию в чистоте, а также не допускать ее использования в хозяйственной деятельности.

Многоквартирные дома не входят в список объектов, для которых правилами определяются границы прилегающей территории.

Председатель пензенской гордумы Денис Соболев отметил, что изменения позволят наладить более конструктивное взаимодействие в вопросах благоустройства между администрацией Пензы и бизнес-сообществом.

При этом он обратил внимание на то, что «если от здания до бордюра, дороги, сквера, парка менее указанного расстояния, то в расчет браться будет именно эта меньшая величина».

«Никто не будет заставлять юридических лиц убирать дороги общего пользования. И речь не идет о том, чтобы заставить убирать огромные прилегающие территории, принадлежащие муниципалитету, коммерческие организации. Речь о том, чтобы они навели порядок возле своих заведений и поддерживали его. Прилегающие территории — это лицо коммерческого предприятия», — сказал Денис Соболев, слова которого приводятся на сайте гордумы.

Контролировать соблюдение правил благоустройства в части содержания прилегающих территорий будут районные администрации и управление ЖКХ Пензы.