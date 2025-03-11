Пензенский губернатор поручил привести в порядок населенные пункты после зимы ЖКХ

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил привести в порядок населенные пункты региона после зимы.

Фото: Pnzreg.ru

«Регион после зимы пора приводить в порядок. С 10 марта по 12 апреля проводим месячник по благоустройству. Первоочередные задачи я обозначил на заседании правительства Пензенской области. Главам муниципалитетов поручил организовать еженедельные санитарные пятницы. Очистить от снега и мусора улицы, парки и скверы. В областном центре необходимо также промыть ливневую канализацию. В Пензе возвращаемся к проверенной годами практике закрепления за предприятиями территорий для их уборки. Чистота дворов — ответственность управляющих компаний, здесь особое внимание прошу обратить на состояние контейнерных площадок», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 11 марта.

Он сообщил, что поручил главе Пензы Олегу Денисову проводить ежедневные объезды города.

«Уже в ближайшее время нужно приступать к ремонту дорог. Перед Пасхой необходимо привести в порядок подъезды к кладбищам. На проспекте Победы в Пензе важно успеть завершить все работы к 9 Мая», — отметил губернатор.

«Подготовка к 80-летию Победы — отдельный вопрос. Места воинских захоронений должны быть в идеальном состоянии, как и сами мемориалы. Это наша дань уважения фронтовикам», — подчеркнул Олег Мельниченко.