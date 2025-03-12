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«Пензавтодор» в круглосуточном режиме наводит порядок на городских улицах

17:28 | 12.03.2025 | ЖКХ

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Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме наводят порядок на улицах областного центра. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

«Пензавтодор» в круглосуточном режиме наводит порядок на городских улицах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения выполняют комплекс работ по благоустройству в круглосуточном режиме. В ночь на 12 марта на линии работала пылеуборочная и поливомоечная техника, был организован вывоз снега и мусора. В среду утром и днем мероприятия продолжились. Ведется очистка от пыли и грязи прилотковых зон, остановочных карманов, тротуаров. Кроме того, активизировался санитарный патруль — убирается случайный мусор с газонов вдоль проезжей части, в общественных пространствах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также устраняются засоры на сетях ливневой канализации, очищаются от загрязнений барьерные ограждения.

Помимо этого, продолжается мелкоямочный ремонт дорог литым асфальтом.

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