«Пензавтодор» в круглосуточном режиме наводит порядок на городских улицах ЖКХ

Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме наводят порядок на улицах областного центра. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения выполняют комплекс работ по благоустройству в круглосуточном режиме. В ночь на 12 марта на линии работала пылеуборочная и поливомоечная техника, был организован вывоз снега и мусора. В среду утром и днем мероприятия продолжились. Ведется очистка от пыли и грязи прилотковых зон, остановочных карманов, тротуаров. Кроме того, активизировался санитарный патруль — убирается случайный мусор с газонов вдоль проезжей части, в общественных пространствах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также устраняются засоры на сетях ливневой канализации, очищаются от загрязнений барьерные ограждения.

Помимо этого, продолжается мелкоямочный ремонт дорог литым асфальтом.