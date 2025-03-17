В Бековском районе выявлены нарушения требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления ЖКХ

Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области выявила нарушения требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.

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«Прокуратура Бековского района провела проверку соблюдения ООО «Мехуборка-Пенза» требований природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В ходе надзорных мероприятий на используемом организацией полигоне, расположенном вблизи рабочего поселка Беково, выявлены факты размещения отходов, запрещенных к захоронению (резиновые автомобильные шины и покрышки, стеклянная тара)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по постановлению надзорного ведомства ответственное должностное лицо ООО «Мехуборка-Пенза» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и оштрафовано на 20 тыс. рублей.

«Также руководителю общества внесено представление, которое находится на рассмотрении», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.