В Пензе «Т Плюс» приступила к диагностике теплосетей с помощью робота-дефектоскопа ЖКХ

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. «Т Плюс» приступила к диагностике тепловых сетей в Пензе с помощью робота-дефектоскопа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

«Несмотря на то, что отопительный сезон еще продолжается, городские тепломагистрали проверяет робот-дефектоскоп. Такой способ диагностики позволяет выявить и вовремя устранить повреждения труб большого диаметра, сведя к минимуму количество раскопок», — отмечается в тексте.

В нем указано, что аппарат, передвигаясь по трубе, определяет состояние металла, а визуально-измерительные приборы фиксируют дефекты и передают данные на компьютер, где их отмечает оператор.

В сообщении уточняется также, что скорость робота-дефектоскопа составляет до 50 метров в час, при этом за один раз он может исследовать 300 метров внутритрубной полости.

«Отопительный сезон еще не завершен, но энергетики уже начали подготовку к следующему. Технология позволяет с наступлением теплой погоды приступить к мероприятиям такого рода. Данная техника приехала в Пензу из Екатеринбурга и проверит порядка 2 км магистрали диаметром 600-700 мм», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Максим Куприянов, слова которого приводятся в пресс-релизе.