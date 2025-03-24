Мельниченко призвал руководителей ресурсоснабжающих компаний и главу Пензы ответственнее подходить к восстановлению дорожного полотна после вскрышных работ ЖКХ

Пенза, 24 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал руководителей ресурсоснабжающих компаний и главу Пензы Олега Денисова ответственнее подходить к восстановлению дорожного полотна после проведения вскрышных работ.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы только сделали улицу Пушкина — раз, ее в трех-четырех местах раскопали. Это бесхозяйственность и отсутствие нормального планирования работы. Я за такие вещи буду жестко наказывать», — сказал Олег Мельниченко, потребовав от главы Пензы синхронизировать работу по планируемым вскрышным работам.

Вместе с тем губернатор напомнил о штрафах для ресурсоснабжающих компаний.

«Штраф доходит до 1 млн. рублей. Я поднял максимально штрафы. Это моя позиция. Надо заставить качественно выполнять работы. Городу говорю — штрафуйте, не жалейте», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.