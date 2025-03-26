Олег Денисов прокомментировал ход ремонта дорог в Пензе ЖКХ

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов прокомментировал ход ремонта дорог в областном центре.

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«В Пензе активно продолжается ремонт дорог. [...] Работа ведется точечно, по технологии горячей укладки асфальта. Ее проводит МБУ «Пензавтодор». Уже отремонтированы участки на проспекте Строителей — от торгового центра «Берлин» до улицы Собинова и от торгового центра «Олимп» до улицы 8 Марта включительно, на проспекте Победы — от ТЦ «Универсам №173» до моста перед ЦНТИ. А также на улицах Минской, Суворова, Одесской, Ульяновской, Пролетарской, Каракозова, Саранской, Литвинова Поляна, Железнодорожной, Ставского, Тепличной, Львовской, Мереняшева и Зеленодольской. До конца недели будут завершены работы на улицах Злобина, Тухачевского, Павлушкина и Подлесной», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в среду, 26 марта.

По его словам, особое внимание уделяется дорогам с интенсивным движением и местам, где расположены социально значимые объекты.

«В преддверии 9 Мая обязательно обновим отрезок от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до магазина «Буратино» на проспекте Победы. Чтобы избежать пробок, ремонт организуем в ночное время», — сообщил глава Пензы.

«Всего в этом сезоне за счет средств бюджета города рассчитываем привести в нормативное состояние свыше 200 тыс. кв. метров дорожного полотна общей протяженностью более 10 км. Благодаря решению губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко на эти цели Пензе дополнительно выделили 400 млн. рублей», — добавил он.